Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Mersin ESOB) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Mersin ESOB'un açıklamasına göre, işbirliği protokolü MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ve ESOB Başkanı Veysel Sarı arasında imzalandı.
Protokol kapsamında meslek odalarının üye ve çalışanları için başta mesleki eğitim olmak üzere çeşitli projeler hayata geçirilmesi amaçlanıyor.
Son Dakika › Güncel › MEÜ ile ESOB Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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