Meyve Sineği Beyin Haritası Çıkarıldı

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Bilim insanları, daha önce çok sayıda araştırmanın konusu olan meyve sineğinin tam kapsamlı beyin haritasını çıkardı.

The New York Times gazetesinin haberine göre, bilim insanları, yaptıkları bu yeni çalışmada meyve sineğinin beyin yapısını inceledi.

Böylelikle bilim insanları, sinirbilim alanında devrim yaratacak ve beynin davranışları nasıl ürettiğine dair yeni keşiflerin önünü açacak bir başarıya imza atarak, bir meyve sineğinin tüm beyninin bağlantı şemasına ışık tuttu.

Meyve sineklerinin beynindeki nöron sayısının önceki çalışmalarda 3 bin civarında olduğu açıklanmasına karşın bilim insanları bu çalışmada, bir meyve sineğinin haşhaş tohumundan küçük beynindeki nöron sayısının yaklaşık 140 bin olduğunu ve bu nöronların arasında yaklaşık 50 metrelik bir bağlantı bulunduğunu ortaya koydu.

Çalışmanın şimdiden ilk meyvelerini verdiği kaydedilirken bilim insanları bu haritalandırma sayesinde, farklı bilgi türlerini birleştirdiği düşünülen "sorgulayıcı" nöronları ve farklı sinir devreleri arasındaki aktiviteyi koordine etmek için sinyaller gönderebilen "yayıncıları" keşfetti.

Ayrıca bilim insanları, tetiklendiğinde meyve sineklerinin yürürken durmalarına neden olan belirli bir sinir devresi de tespit etti.

Princeton Üniversitesinde görevli nörobiyolog ve çalışmanın yürütülmesine yardımcı olan Mala Murthy, bu meyve sineği beyin haritasının "ilk kez herhangi bir karmaşık beynin tam bir haritasına sahip olunduğunu gösterdiğini" ifade etti.

Öte yandan, araştırmacılar, meyve sineği beyninin haritalandırmasının ve analizinin, beyinlerinde 86 milyar nöron bulunan insanlar da dahil diğer türlere yönelik araştırmalarda yol gösterici olabileceğini kaydediyor.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.