MHP, Bayramda Partileri Ağırladı

MHP Genel Merkezi, Kurban Bayramı dolayısıyla DSP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi heyetlerini ağırladı.

Parti genel merkezine öğleden önce sırasıyla DSP, DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ziyarette bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki karşılama heyetinde Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin, MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer aldı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir başkanlığındaki heyeti karşılayan Topcu, DSP camiasının bayramını kutlayarak, bayramların bayram gibi yaşanmasını istediklerini söyledi.

Aydemir ise Türk siyasi tarihinde MHP ve DSP'nin önemli bir yeri olduğunu, o nedenle MHP'ye gelmekten gurur ve onur duyduklarını belirtti.

İki partinin heyetleri "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Topcu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamanın önemine işaret etti.

Bütün partilerin "Türkiye partisi" olması gerektiğinin altını çizen ve yeni anayasa vurgusu yapan Topcu, "Anayasa ortak dil çünkü toplum sözleşmesi. Herkesin katılımıyla Meclis'te özellikle yeniden anayasanın yapılması, seçim sistemlerinin değiştirilmesine yönelik yeni bir düzenleme yapılması gerektiğine yönelik açıklamalar yaptı. Ama özellikle vurguladığı, 'bütün partilerin Türkiye Partisi olması gerekiyor' dedi. Yani beraber Türkiye Partisi olarak bir şeylere, içinde bulunduğumuz duruma çözüm üretmek ki inşallah bu çözümün de üretim yeri Meclis oluyor. İnşallah çok güzel şeyler olacak. " şeklinde konuştu.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Aydemir ise "Mesele Türkiye olduğu zaman tek bir çatı altında toplanmaya hazırız, fakat bunu yaparken de asıl unsurumuz olan milletimizi rencide edecek olaylardan da kaçınmamız lazım." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Topcu, "Terörsüz Türkiye" sürecinde müzakere gibi bir kavramın kullanılmasının söz konusu olmadığının altını çizerek, "Burada ne var? Özellikle Sayın liderimizin yaptığı çağrıda 'silahları bırakın, teslim olun' diyor. Başka bir şey yok. Yani karşımızda koca bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Karşılık da alındı mı? Şimdi silahları teslim etmeleri bekleniyor. Bu süreç aslında bakıldığında gerçekten Türkiye'nin önünü açacak, nefes aldıracak ve şu an yoğun rekabetin yaşandığı dünyada özellikle çok önemli kapılar açacak bir çağrıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi heyeti

Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın'ın başkanlığındaki Saadet Partisi heyetinde ise Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ile Genel Merkez Gençlik Kolları GMYK Üyesi Mustafa Oğuzhan Kutluca yer aldı.

Akın, bayramların ve bayramlaşmanın sohbet ve istişare için bir fırsat olduğunu belirterek, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın selamlarını iletti.

Herkesin hedefinin, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Akın, "Bu anlamda elbette birbirimizin politikalarını desteklediğimiz yerler de eleştirdiğimiz yerler de olacak mutlaka, siyasetin doğası gereği bunlar olacak. Ama hedefimizin aynı olduğuna inanıyoruz. Bütün siyasi partilerimizin hedefinde Türkiye'mizin ve milletimizin iyi bir noktaya varması olduğunun kanaatindeyiz." diye konuştu.

Zühal Topcu ise hedeflerinin Türk ve Türkiye Yüzyılı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Onlara ulaşmak için terörsüz bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Eğer gerçekten insanlığın faydasına bir şeyler yapılacaksa o zaman Türkiye'nin güçlü olması lazım. Yani bu vizyonu gerçekleştirebilmesi için Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor ki, bölgede söz sahibi, lider bir ülke olabilmesi lazım. Yakınımızda süren savaşları o zaman tam bir hakimiyet altına alabilme, kontrol edebilme, sonra da bütün dünyadaki uygulamalara yönelik güçlü devletlerin yaptığı adaletsiz uygulamaların ortadan kaldırılmasında veya söz sahibi olmada önemli müdahalelerde bulunabilir. Bu amaçla gerçekleştirilen ve idealize edilen bir politika var. Bu politikanın da Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi 'her parti Türkiye partisi olmalı.' ya olacak ya olacak, başka bir alternatifimiz yok aslında. Burada yaşıyoruz, bu ülkenin değerlerine göre siyaset yapıyoruz. O zaman bu ülkenin geliştirdiği kurallara ve ideallere de uygun davranmamız gerekiyor."

Topcu, siyasette diyaloğun ve istişare kültürünün devam ettirilmesi ve yaygınlaştırılması için de partilerin ortak hareket etmesi gerektiğini aktardı.

DEVA Partisi ile bayramlaşma

MHP heyeti, Saadet Partisi'nin ardından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin başından beri Devlet Bahçeli'nin aldığı inisiyatifini taktirle takip ettikleri belirten Erdoğan, "DEVA Partisi olarak ülkemizin, milletimizin geleceğiyle alakalı, bekasıyla alakalı ortaya koymuş olduğu perspektifi ve gayreti çok önemsiyoruz. Siyasetteki bilge kişiliğiyle bu ülkenin faydasına olacak şekilde çok önemli bir misyon üstlendi. Bahçeli'nin inşallah bu gayretleri neticeye ulaşır, bugün olmasa bile bir gün... Tarih de Sayın Bahçeli'yi hak ettiği yere koyacak." ifadelerini kullandı.

Topcu ise Meclis'in Terörsüz Türkiye sürecindeki önemine işaret ederek, "Sayın Genel Başkanımızın yaptığı Meclis'te komisyon kurma çabası da buradan kaynaklı. Çünkü her bir siyasi parti birçok geniş toplumsal katmanı temsil ediyor. O zaman bu katmanların sözcüsü olarak Meclis'te bu işin çözülmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

DEVA Partisi'nin "Terörsüz Türkiye" sürecini çok ciddiye aldığını söyleyen Erdoğan da Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine siyasi faaliyetlerde bulunmak üzere gittiğini, doğu bölgelerinde coşkulu bir bayram havasının hakim olduğunu anlattı.

Bayramlaşma programı kapsamında Gelecek Partisi heyeti de MHP'yi bayram dolayısıyla ziyaret etti.

Muğla Milletvekili ve Parti Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ başkanlığındaki Gelecek Partisi heyetinde Parti Yönetim Kurulu Üyesi Latif Akış ile Parti Yönetim Kurulu Üyesi Gülben Başaran yer aldı.

Görüşmede, karşılıklı iyi niyet beyanlarında bulunuldu.