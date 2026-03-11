MHP'de İhraç Süreci: Ramazan Kaşlı'dan Disiplin Kuruluna Sevk

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 27. ve 28. dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın parti disiplin ve ilkelerine aykırı davranışları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27. ve 28.Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadesini kullandı.