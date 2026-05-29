Kalaycı: Terörsüz Türkiye ile küresel güç olacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kalaycı: Terörsüz Türkiye ile küresel güç olacağız

29.05.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"İnşallah 'Terörsüz Türkiye' ile Türkiye, küresel bir güç haline gelme yolunda, dünyada bir kutup başı olma yolunda önemli bir mesafe kat edecektir. Zaten çok önemli aşamaları tamamlanmış durumdadır. Bundan sonra da aynı hızda 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşılması konusunda gerekli çalışmaları hep beraber yürüteceğiz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "İnşallah 'Terörsüz Türkiye' ile Türkiye, küresel bir güç haline gelme yolunda, dünyada bir kutup başı olma yolunda önemli bir mesafe kat edecektir. Zaten çok önemli aşamaları tamamlanmış durumdadır. Bundan sonra da aynı hızda 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşılması konusunda gerekli çalışmaları hep beraber yürüteceğiz." dedi.

Kalaycı, partisinin Konya il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, bayramların Allah'a kalben yaklaşmaya imkan sağlayan, birlik ve beraberliğin sağlamlaştığı günler olduğunu belirterek, şehit aileleri, gaziler ve aileleri başta olmak üzere Türk milletinin, Türk ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Dünya düzeninin yeniden şekillendirildiği günlerden geçildiğini söyleyen Kalaycı, "Yaşadığımız coğrafyada var olmanın yolu, köklerimizin ve kültürümüzün derinlikleri ile doğru orantılıdır. Yaşadığımız coğrafyada varlığımızı sürdürebilmek için daha çok çalışmamız, daha çok projeleri uygulamaya koymamız, güçlenmemiz gerekmektedir." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye, bir kardeşlik projesidir"

Kalaycı, Türkiye'nin lider ülke haline geleceği günleri de hep beraber göreceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün aldığımız kararlar, yaptığımız tercihler, yarın ne olacağımızın, nesillerimizin neler yaşayacağının aslında kararıdır. Bu anlamda 'Terörsüz Türkiye' gelecek nesillerimizin huzur ve refahı için manevi bir sorumluluktur. 'Terörsüz Türkiye' bir kardeşlik projesidir, bir devlet politikası haline gelmiştir. Bulunduğumuz yüzyılın Türk ve Türkiye yüzyılı olmasının en temel şartlardan birisinin, bir ve bütünlüğümüzü korumak olduğunu hepimiz biliyoruz. 'Terörsüz Türkiye'nin ülkemiz ve bölgemiz için önemini ve stratejik konumunu gören gözler görmekte. Her şey ayan beyan ortadadır. İnşallah 'Terörsüz Türkiye' ile Türkiye, küresel bir güç haline gelme yolunda, dünyada bir kutup başı olma yolunda önemli bir mesafe kat edecektir. Zaten çok önemli aşamaları tamamlanmış durumdadır. Bundan sonra da aynı hızda 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşılması konusunda gerekli çalışmaları hep beraber yürüteceğiz."

Türkiye'nin istikrarlı bir ekonomi politikası yürüttüğüne de değinen Kalaycı, "Bundan sonra inşallah yaşanan iç ve dış gelişmelere rağmen ekonomimiz rayında yoluna devam edecek. İnşallah enflasyonun düşmesiyle memur maaşlarına, emekli maaşlarına, asgari ücrete yapılacak artışlar kalıcı hale gelecek." ifadesini kullandı.

Programda, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da konuşma yaparak bayram mesajlarını iletti.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalaycı: Terörsüz Türkiye ile küresel güç olacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı
Çağla Şıkel’in “Formunu böyle koruyor“ dedirten kahvaltı tabağı Çağla Şıkel'in "Formunu böyle koruyor" dedirten kahvaltı tabağı

12:41
Türkiye’ye gelen Kanye West’ten hayranlarına soğuk duş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
12:22
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu
Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:25
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 13:27:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Kalaycı: Terörsüz Türkiye ile küresel güç olacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.