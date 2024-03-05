MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Turgut Altınok\'la Keçiören\'de halkı selamladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Turgut Altınok'la Keçiören'de halkı selamladı.
Seçim çalışmaları kapsamında Kızlarpınarı Caddesi'nden başlayarak MHP'nin seçim otobüsünden vatandaşları selamlayan Bahçeli ve Altınok'un programı, Keçiören Belediye Başkanlığı önünde sona erdi.
Bahçeli, daha sonra Altınok'un daveti üzerine, belediye başkanlığına geçti.
Bahçeli'ye Ankara'da ve Keçiören'deki seçim çalışmalarına destek verdiği için teşekkür eden Altınok, MHP ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile güzel çalışmalar yaptıklarını aktardı.
Altınok, "İnşallah sizleri mahcup etmeyeceğiz, Ankara kazanacak. Ankara'mızın 5 yılı maalesef boş yıl oldu, kayıp yıllar oldu. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin başkenti ve ülkemizin kalbidir. Ankara, büyük eserler, hizmetler bekliyor ve hak ediyor. Ankara'da trafik ve ulaşım, ciddi bir problem olmaya başladı. Altyapı ile ilgili ciddi problemler var. Altyapının ızgara ve mazgalların temizliği dahi yapılamıyor." dedi.
"Ankaralı hemşerilerimiz bu gidişe dur diyecekler"
Ankara'nın hayalet bir başkente doğru gittiğini öne süren Altınok, sözlerine şöyle devam etti:
"İnanıyoruz ki Ankaralı hemşerilerimiz bu kötü gidişe dur diyecekler. Ankara büyükşehir değil maalesef şu anda büyükşehirlikten çıktı bir baş köye döndü. Yeniden Ankara'mızı, ülkemizin, devletimizin ve Cumhuriyetimizin kalbi başkentimizi inşallah 31 Mart'ta eserlerle buluşturmaya başlayacağız. Ankaralıların çektiği çileleri, sıkıntıları bir an önce sona erdireceğiz. Başkentimizi, dünya başkentleri arasında hak ettiği ve layık olduğu yere taşıyacağız. Herkesin verdiği oyları, emekleri boşa çıkarmayacağız ve halel getirmeyeceğiz. Bu kadim başkentimizi, hak ettiği ve layık olduğu yere getireceğiz."
Ziyaretin ardından seçim otobüsüyle belediyeden ayrılan Bahçeli'yi, Altınok ve beraberindekiler uğurladı.
Ziyarete, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan da katıldı.
"Bütçesinin nereye gittiği meçhul bir ABB var"
Belediye önünde seçim otobüsü ile yaptıkları geziyi gazetecilere değerlendiren Altınok, Keçiören'de sevgi seli ile karşılaştıklarını ifade etti.
Ankara'daki altyapı sorunlarına dikkati çeken Altınok, şunları kaydetti:
"(Mansur Yavaş) Dün demiş ki 'son dönemim.' Beş yıl önce de 'bir defa yapacağım' demişti. Yani, 'daha sonra belediye başkanlığı yapmayacağım' diyordu. 'Bir dönem aday olacağım' demişti. Şimdi, 'bir dönem yapacağım sonra yine bırakacağım' diyor. Efendim, yani yapmadıkları, yapmayacaklarının teminatıdır. Ankara'ya sözler vermiş sözünde durmamış. Bir dönem olacağım demiş yine sözünü yerine getirmemiş. Birçok konuda verdiği sözleri yerine getirmeyen maalesef ABB Başkanı adayımız var. Bütçesinin nereye gittiği meçhul bir ABB var. Otobüslerin tamirini yapamayan bir ABB Başkanı adayı var."
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