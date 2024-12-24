MHP Kütahya\'da Birlik ve Beraberlik Vurgusu

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MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, kentteki çalışmalarla ilgili yapılan toplantıda partililer bir araya geldi.

Altıntaş ilçesindeki bir davet salonunda düzenlenen toplantıya, MHP'li ilçe ve belde belediye başkanları, partisinin ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Milletvekili Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu ve Kütahya'ya en iyi şekilde hizmet getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Amacının Kütahya'ya güzel işler yapılması, güzel eserler, işler kazandırılması olduğunu belirten Erbaş, "Yapılan güzel işlerin hepsi için teşekkür edelim. Hepsi için emeği geçen herkese Allah razı olsun diyelim. Nereye doğalgaz getiriliyorsa, yol yapılıyorsa ve nereye ne hizmet getiriliyorsa Allah razı olsun diyelim ama bunları yaparken de kırıp dökmeyelim." diye konuştu.

Erbaş, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'ne savunma sanayisinin getirilmesi hususunu önceki yıllarda dile getirdiğini, bu noktada üzerine düşen görevi her zaman yerine getirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.