MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: "Cumhuriyet, milli iradenin abidevi eseridir" - Son Dakika
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: "Cumhuriyet, milli iradenin abidevi eseridir"

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MHP lideri Devlet Bahçeli\'den 29 Ekim mesajı: "Cumhuriyet, milli iradenin abidevi eseridir"
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyet'in İstiklal Harbi'nde verilen mücadelenin eseri olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirmiştir" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyet'in İstiklal Harbi'nde verilen mücadelenin eseri olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirmiştir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kuruluş mücadelesine, milli iradeye ve gelecek nesillere karşı sorumluluğa dikkati çekti. Bahçeli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal Harbimizin çetin imtihanlarından süzülerek yükselen milli iradenin abidevi eseridir. Her satırı fedakarlık ve kahramanlıkla yazılan bu büyük destan, Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirmiştir. Şahsi ikbalini milli istiklale feda eden ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti, fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin ellerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık ufuklarına taşıma azim ve kararlılığındayız.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadelemizin yiğit komutanlarını, ilk Meclisimizin muhterem üyelerini, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun!"

Kaynak: ANKA
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