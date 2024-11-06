Michigan'da Trump Zaferi - Son Dakika
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Michigan'da Trump Zaferi

Michigan'da Demokrat aday Harris, Gazze'ye destek nedeniyle Trump'a karşı kaybetti.

06.11.2024 21:47
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ABD'de Demokrat yönetimin Gazze soykırımına desteğine tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun yaşadığı Michigan'da da Demokrat aday Kamala Harris, rakibi Donald Trump karşısında kaybetti.

Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin İsrail politikasına tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en fazla yaşadığı Michigan'da seçim sonuçları belli oldu.

Joe Biden-Kamala Harris yönetiminin Gazze soykırımına verdiği desteğe tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun yaşadığı "salıncak eyaletlerden" Michigan'da, başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Trump kazandı.

Trump, Michigan'ın 15 delegesini hanesine yazdırdı.

Michigan'da açık kaynaklara göre 250 bine yakın Arap Amerikalı ve Müslüman yaşıyor.

2020 seçimlerinde Demokrat parti adayı Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 154 bin 188 daha fazla oy alarak seçimi kazanmıştı.

ABD başkanlık seçiminde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Kaynak: AA

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