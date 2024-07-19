Microsoft Arızası Nedeniyle Dünya Genelinde Kesintiler Yaşanıyor

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(ANKARA) - Teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle dünya genelinde havalimanı banka ve hastane hizmetlerinde kesinti yaşanıyor. Arızadan etkilenen şirketler arasında Türk Hava Yolları da yer alırken Microsoft yetkilileri "Hafifletici önlemler alıyoruz" açıklaması yaptı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sistemlerinde yaşanan arızadan havacılık ve bankacılık gibi sektörler başta olmak üzere birçok şirket olumsuz etkilendi. Küresel teknoloji kesintisi, İspanyol havaalanları, Türk Hava Yolları (THY) ve Avustralya medyası ve bankaları da dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki operasyonları etkiliyor.

THY: "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmakta"

THY de yaşanan arızadan etkilenen şirketler arasında yer aldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti:

"Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz."

Microsoft: "Hafifletici önlemler almaya devam ediyoruz"

ABD'li teknoloji devi Microsoft da hizmet kesintilerinin ardından sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide, "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor" dedi. "Hizmet Bozulması" başlıklı bir bildiride Microsoft, kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişemeyeceğini bildirdi. Microsoft, sorunu çözmeye çalışırken bazı kullanıcıların Microsoft 365'e yalnızca salt okunur modda erişebildiği için erişimin sınırlı olduğunu aktardı. Açıklamada, "Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan kalan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz" denildi.

Teknik bir arıza dünya yazılım sistemini çökertti

İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News yayın yapamadı. Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes X'te yaptığı açıklamada "Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz" dedi. Sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkı·lı·lerı·ne göre İngı·ltere'nı·n sağlık rezervasyon sı·stemı· şu an çevrımdışıyken, Edinburgh Havalimanı'nda yolcuların otomatik biniş kartı tarayıcılarını kullanamadığını, elle kontrol yapıldığı duyuruldu. İrlandalı havayolu şirketi Ryanair da bir "BT kesintisinden" etkilendiğini belirtti.

"Üçüncü taraf bir yazılım platformundaki teknik bir arıza"

Avusturalya'nın başkenti Sdney'in havalı·manı sözcüsü, "Uçuşlar gelı·yor ve gı·dı·yor ancak akşam boyunca bazı gecı·kmeler olabı·lı·r" dedi. Avustralya Ulusal Siber Güvenlik Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mevcut bilgilerimiz, bu kesintinin, etkilenen şirketler tarafından kullanılan üçüncü taraf bir yazılım platformundaki teknik bir sorunla ilgili olduğu yönündedir" denildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, "Bilgisayar sunucularındaki küresel arıza hastaneleri ve sağlık hizmetlerini etkiliyor" açıklaması yaptı. Alman Borsası, ı·şlemlerin normal olarak başladığını ancak kontrollerin devam ettiğini bildirdi. İsviçre Borsası'ndan yapılan açıklamada ise altıncı grup sistemlerin normal çalıştığı kaydedildi.