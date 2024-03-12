MİDLAS, TCG İstanbul'dan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi
İSTANBUL - Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde başlatılan ve Roketsan sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), ilk kez TCG İstanbul fırkateyninden füze ateşledi.
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen; MİLGEM Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi kapsamında kritik bir kilometre taşı başarıyla tamamlandı. Testi başarıyla geçen MİDLAS, Deniz Kabul Testleri'ni tamamlayarak önemli bir safhayı geride bıraktı.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, proje gelişmesi ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:
"Silahlı Kuvvetlerimizin dışa bağımlılığını azaltmaya ve kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamaya devam ediyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacı kapsamında başlattığımız MİLGEM Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi'nde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a entegre edilen MİDLAS, HİSAR-D RF Füzesi'ni başarıyla ateşledi. Bu test ile birlikte; Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesi, milli lançer kullanılarak bir deniz platformundan ateşlenmiş oldu. Geliştirme faaliyetleri devam etmekte olan projemiz kapsamında önümüzdeki dönemde; SİPER, SAPAN ve ATMACA Füzeleri de MİDLAS'tan atılabilecek olup, ilerleyen dönemlerde uzun menzilli diğer güdümlü mermilerin de MİDLAS'tan atımını gerçekleştireceğiz inşallah. Bu kritik başarıda görev alan başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli başta olmak üzere, Roketsan, Aselsan, Havelsan ve STM firmalarımızı yürekten tebrik ederim. Savaş gemilerimizden 'dikey atım yeteneği' ve bu sayede Donanmamızın kazandığı 'milli hava savunma şemsiyesi' ülkemize hayırlı olsun!"
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Gerçekleşen atışlı testlerde önemli bir diğer başarım da TCG İstanbul'da bulunan milli savaş yönetim sistemi ADVENT başta olmak üzere diğer tüm gemi radar/sensör ve atış kontrol sistemlerinin entegre bir şekilde kullanılarak HİSAR-D RF Füzesi'ni fırlatması oldu. Gerçekleşen bu test ile aynı zamanda, HİSAR-D RF Füzesi'nin TCG İstanbul'dan güvenli ayrılma testi de başarıyla tamamlanmış oldu.
Gerçekleşen atış faaliyetine; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Hüseyin Avşar ve Gökhan Uçar ile Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz katılım sağladı.
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