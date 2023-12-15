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Midyat'ta çöp evde uyuşturucu operasyonu: 4 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Midyat'ta çöp evde uyuşturucu operasyonu: 4 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis çöp evde yapılan aramada 4 tabanca ile uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Midyat\'ta çöp evde uyuşturucu operasyonu: 4 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
15.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:30
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MARDİN'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis çöp evle karşılaştı. Evde yapılan aramada 4 tabanca ile uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Midyat ilçesinde bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarıyla, adrese İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Duvarlarına yazılar yazılan evde biriktirilmiş çöple karşılaşan polis ekipleri, yapılan aramada 4 tabanca, paketler halinde bir miktar uyuşturucu madde ve 3 fişek ele geçirdi. Olay ile ilgili A.U., S.D., M.A.B ile yabancı uyruklu İ.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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Midyat, Uyuşturucu, Operasyon, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Midyat'ta çöp evde uyuşturucu operasyonu: 4 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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