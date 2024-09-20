Mikati: İsrail Soykırıma Benzer Eylemler Yapıyor - Son Dakika
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Mikati: İsrail Soykırıma Benzer Eylemler Yapıyor

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıları insani ve ahlaki açıdan kınadı.

20.09.2024 18:48
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in başkent Beyrut'un güney banliyösünü hedef almasının, Tel Aviv'in "insani, hukuki veya ahlaki olan hiçbir şeye değer vermediğini" bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Mikati, İsrail'in "soykırımı andıran bir eylem içinde olduğunu" kaydetti.

Mikati, "Meskun bir yerleşim bölgesinin hedef alınması, İsrail düşmanının hiçbir insani, hukuki veya ahlaki olan hiçbir şeye değer vermediğini bir kez daha kanıtladı." ifadesini kullandı.

Başbakan, İsrail'in soykırıma benzeyen bir şeyi sürdürdüğünü ve bunun en çirkin biçimlerine salı ve çarşamba günü onlarca ölü ve binlerce yaralının olduğu saldırıda tanık olduklarını kaydetti.

Başbakan Mikati, Beyrut'un hedef alınmasıyla gerçekleşen yeni saldırının ise, küresel vicdanın ve uluslararası toplumun insan hakları, adalet ve hukuk ihlallerine sessiz kalmasının bir sonucu olarak yaşandığını vurguladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, bugün başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 59 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı

Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mikati: İsrail Soykırıma Benzer Eylemler Yapıyor - Son Dakika

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