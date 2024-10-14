Mikati ve Macron, İsrail'in Saldırılarını Görüştü

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ülkedeki mevcut durumu ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurmaya yönelik devam eden diplomatik çabaları görüştü.

Lübnan Başbakanlık Ofisi, Mikati'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede Mikati'nin, İsrail saldırganlığının durdurulması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi, 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının tam olarak uygulanması ve güneydeki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıların önlenmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 306 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 306 kişi öldü, 10 bin 698 kişi yaralandı.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği öngörülüyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerin 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.