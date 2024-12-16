Mikati ve Miçotakis'ten İşbirliği Mesajı

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesini ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir araya geldi.

Mikati, ikili görüşmenin ardından Yunan mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu.

Yunanistan'ın yaşadığı krizi son birkaç yılda büyük ölçüde aştığını belirten Mikati, bu tecrübeden faydalanarak Lübnan ile Yunanistan arasındaki ortak işbirliğinin yanı sıra, ikili ekonomik ve ticari anlaşmalar yapılması fırsatlarını değerlendirdiklerini açıkladı.

İsrail ile yapılan ateşkesin uygulanması ve kalıcılığın sağlanması gerektiğini dile getiren Mikati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının tam uygulanmasını istedi.

"Lübnan ordusunun bu konudaki rolünün önemini vurguladık. Miçotakis, Yunanistan'ın Lübnan ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaya hazır olduğunu ifade etti." diyen Mikati, Lübnan ve Yunanistan genelkurmay başkanlarının da ikili görüşmelerinde Lübnan ordusuna yönelik desteği ele aldığını söyledi.

Lübnan Başbakanı Mikati, "Yunanistan'ın BMGK'de 2025-2026 döneminde yapacağı geçici üyelik görevi, Lübnan'ın sesinin duyurulmasına, ülkemizin barış ve istikrar hakkının savunulmasına ve İsrail'in saldırılarının durdurulmasına yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Esed rejiminin devrilmesi sevindirici bir gelişme"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de ülkesinin ve uluslararası toplumun, Lübnan'ın toprakları üzerindeki tam egemenliğini garanti eden ve sürdürülebilir barış ve güvenlik koşullarını sağlayan BMGK'nin 1701 sayılı kararına saygı gösterilmesi için gerekli tüm çabayı gösterdiğini belirtti.

Miçotakis, "Yunanistan, Lübnan'ın yeniden inşa çabalarında eksiksiz bir ortaktı ve öyle de kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Esed rejiminin devrilmesi elbette sevindirici bir gelişme." diyen Miçotakis, bu durumun göç ve güvenlik risklerine sebebiyet verebileceğini ifade etti.

Miçotakis, Suriye'nin derin bir tarihe sahip olduğunu belirterek, ülkede egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlamanın ve tüm kesimler için insan haklarına saygı gösterilmesini garanti etmenin önemini vurguladı.

Suriyeli mültecilerin durumuna da değinen Miçotakis, yerinden edilen milyonlarca Suriyelinin ülkesine dönmelerini umut ettiklerini söyledi.

Miçotakis, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin, ateşkes sağlanması, insani yardım gönderilmesi ve Filistin meselesinde iki devletli çözümün uygulanması gerektiğini aktardı.

İkili görüşmenin yanı sıra Mikati ve Miçotakis'in heyetler eşliğinde yaptığı toplantıya, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Hupis'in yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.