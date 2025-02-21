Milas Belediyesi'nden Özel Gün İçin Ücretsiz Kuaförlük Hizmeti

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(MUĞLA) - Milas Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde özel gereksinimli çocukların annelerine ücretsiz kuaförlük hizmeti verecek.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel, birbirinden farklı etkinlikleri hayata geçirecek Milas Belediyesi'nin kuaförlük hizmetinden 21-27 Şubat 2025 tarihleri arasında başvuru yapan anneler faydalanabilecek.

İhtiyaç dahilinde araç desteği sağlanacak

Hizmet, Milas Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan uzman kuaför tarafından özel gereksinimli çocukların annelerine verilecek. Başvurular kontenjanla sınırlı olup ihtiyaç dahilinde annelere araç desteği de sağlanacak.

Hizmetten yararlanamak isteyen kadınlar, 21-27 Şubat 2025 tarihleri arasında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuru yaparak, 0252 515 02 90 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.