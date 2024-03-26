Muğla\'nın Milas ilçesinde kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
İlçedeki bir alışveriş merkezinde M.K. ve Ümit Özlü (49) arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. sopa ile Ümit Özlü'nün kafasına vurdu. Darbe alan Özlü, aldığı darbeyle ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özlü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özlü, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
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