Milli Eğitim Bakanı Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına kapıyı kapatmadı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması konusunda toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşündüğünü söyledi. Tekin, kısa vadede bunun gündemlerinde olmadığını da ekledi.
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması) Toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu an gündemimizde, kısa vadede bu yok"
Kaynak: AA
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