Milli Mücadele'nin İlk Adımının Atıldığı Karaköy Rıhtımı'nda Anlamlı Tören

(İSTANBUL) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'na ilk adımı attığı Karaköy Rıhtımı'nda bir tören düzenlendi. Milli Mücadele şehitlerinin anıldığı törende; Cezaevinde bulunan Beşiktaş'ın seçilmiş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Şişli'nin seçilmiş Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gönderdikleri mektuplar okundu. Akpolat mektubunda, "Bu zulmü bitireceğiz, birbirimize kavuşacağız" derken, Şahan ise, "Ölüm fermanıyla buradan yola çıkan Atatürk'ün olduğu yerden hatırlatıyoruz; bu halkı, bizi yenemeyeceksiniz" ifadelerine yer verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da Karaköy Rıhtımı'ndan Bandırma Vapuru ile Anadolu'ya doğru yola çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını attığı nokta olan Karaköy Rıhtımı'nda, "Kurtuluşa Giden İlk Adım" töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman ve CHP Şişli Gençlik Kolları Başkanı Yaren Koparan günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirdi. Konuşmalarda, Atatürk'ün liderliğinde başlatılan Milli Mücadele'nin tarihi önemi vurgulandı. Ayrıca Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beşiktaş Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Rıza Akpolat ve Şişli Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Resul Emrah Şahan'ın gönderdikleri mektuplar da okundu. Törenin sonunda "İlk Adım Anıtı"na Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri adına üç ayrı çelenk bırakıldı.

"Bağımsızlık ve özgürlük yolunda çok büyük bir adımdı"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney törende yaptığı konuşmasında, büyük mücadelelerin bazen küçük bir adımla başladığını belirterek "Cumhuriyet'imizin 106 yıllık destansı hikayesinin yazılmaya başlandığı yer olan İlk Adım Anıtı'nın önündeyiz. Aynı duygularla, aynı kararlılıkla, aynı sahiplenmeyle tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti idealiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilk adımı buradan attı. Gazi için belki küçük ama Türk halkı için bağımsızlık ve özgürlük yolunda çok büyük bir adımdı. O adımla Samsun'a çıkarak, Anadolu'ya ışık olacak bir mücadelenin kıvılcımı yaktı. O kıvılcım, isimsiz kahramanların, on binlerce şehit ve gazinin elinde ateşe döndü; tüm Anadolu'yu saran hürriyet ve bağımsızlık ateşi oldu. Bu ateş Anadolu'da çığ gibi büyüdü ve 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen iradenin karşısında hiçbir güç ve kuvvet duramadı. Düşman nereden gelirse gelsin, kim olursa olsun, bu bağımsızlık iradesine karşı koyamadı. Bu iradeye sahip çıkan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına, vatanın kurtuluş ve kuruluşunda bedel ödeyen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Riza Akpolat: "Bu zulmü bitireceğiz, birbirimize kavuşacağız"

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, konuşmasına Beşiktaş Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Rıza Akpolat'ın cezaevinden gönderdiği mektubu okuyarak başladı. Mektupta, "Kıymetli yol arkadaşlarım, atamızın ümidi olan gençlerimiz 2019 yılından bugüne her 19 Mayıs'ta gerçekleştirdiğimiz, geçen yıl Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan ve Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ile birlikte ev sahipliği yaptığımız İlk Adım yürüyüşünde Emrah ve ben şu anda aranızda değiliz. Lakin bu sadece fiziki bir ayrılık. Orada bulunan herkesle kalbimiz, zihnimiz ve inancımız bir. Unutmayın dostlarım kurtuluştan kuruluşa egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletimiz egemenliğine, gençlerimiz yarınlarına sahip çıkarken sizlere yaradılışımın tüm kuvvetiyle şunları söylüyorum; bu zulmü bitireceğiz, birbirimize kavuşacağız. Kuvva bire kadar kırılmadıkça umudumuz tükenmez. Silivri zindanından hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verildi.

Resul Emrah Şahan: "Bu halkı, bizi yenemeyeceksiniz"

CHP Şişli Gençlik Kolları Başkanı Yaren Koparan ise cezaevinde tutuklu bulunan, yerine kayyum atanan Şişli Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Resul Emrah Şahan'ın mektubunu katılımcılara okudu. Mektupta, "Geçtiğimiz sene büyük bir inançla kurtuluşa giden ilk adım diyerek bu meydandaydık. Bu rıhtımdan Samsun'a giden önce kurtarıcımız sonra kurucumuz olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izini süren üç belediye başkanı olarak aranızdaydık. Bugün ise ben ve Rıza başkanım sizlerin varlığıyla, cumhuriyetimizi kuran yürüyüşün ilk adımına eşlik ediyoruz. Bugün de memleketimizin kurtuluşuna ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu yeniden yürüyoruz. Bizi yenebileceklerini, bizi sindirebileceklerini ve bizi yolumuzdan çevirebileceklerine inananların bakması gereken yerdeyiz. Ölüm fermanıyla buradan yola çıkan Atatürk'ün olduğu yerden hatırlatıyoruz; bu halkı, bizi yenemeyeceksiniz. Bize emanet bu söz hep aklımızda. Bugün ümidimiz hala gençliktedir."ifadeleri kullanıldı.