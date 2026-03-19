Milli Savunma Bakanı Güler'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Hiç şüphesiz bugün milletçe huzur içinde bayram idrak edebiliyorsak bunda en büyük pay, vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve fedakarlıklarıyla tarihimize altın harflerle yazılan kahraman gazilerimize aittir." ifadesini kullandı.

Güler, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik ve beraberliği pekiştiren, dayanışma ruhunu güçlendiren Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların milli ve manevi değerlerin yeniden hatırlandığı, kardeşliğin daha da kuvvetlendiği anlamlı zamanlar olduğuna işaret eden Güler, mesajında "Bu mübarek bayramın ülkemize, asil milletimize ve Milli Savunma Bakanlığı ailesinin tüm seçkin mensuplarına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum." ifadesine yer verdi.

Güler, içinde bulunulan dönemin, küresel ve bölgesel ölçekte belirsizliklerin arttığı, çatışmaların derinleştiği, güvenlik dengelerinin hızla değiştiği bir süreç olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin güneyi başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yaşanan krizlerin, güçlü bir devlet ve caydırıcı bir askeri güce sahip olmanın önemini kanıtladığını belirten Güler, şöyle devam etti:

"Bu bilinçle kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini artırmak için gece gündüz demeden sürekli çalışıyoruz. Yerli ve milli savunma sanayimizin sağladığı ileri teknoloji imkan ve kabiliyetlerle her geçen gün daha da güçlenen şanlı ordumuz, köklü tarihimizden ve asil milletimizden aldığı güçle, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, denizlerimizde ve semalarımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sağlayan faaliyetlere kadar geniş bir alanda yoğun ve etkin bir şekilde görevlerini başarıyla icra etmektedir. Hiç şüphesiz bugün milletçe huzur içinde bayram idrak edebiliyorsak bunda en büyük pay, vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve fedakarlıklarıyla tarihimize altın harflerle yazılan kahraman gazilerimize aittir."

"Çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz"

Güler, şehit ve gazilerin ortaya koyduğu cesaret, sarsılmaz irade ve vatan sevgisinin en büyük ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Gaziler ile gazi ve şehitlerin emaneti ailelerinin de her zaman başlarının tacı olduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda daha güçlü, etkin ve caydırıcı bir Türk Silahlı Kuvvetleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Bu süreçte, nice bayramların huzur içerisinde yaşanabilmesi için kendisine tevdi edilen tüm vazifeleri azim, kararlılık ve fedakarlıkla yerine getiren siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın gözlerinden öpüyor, hepinize sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm muvazzaf ve emekli personelimizin, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve güvenlik korucularımızın aileleriyle birlikte Ramazan Bayramı'nı en huzurlu şekilde geçirmesini temenni ediyor, bayramınızı en içten dileklerimle bir kez daha kutluyorum."