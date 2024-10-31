Milli Savunma Bakanı Güler, Katar'da Deniz Unsur Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçikle bir araya geldi Açıklaması

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Deniz Kuvvetlerimiz, envanterindeki yerli, milli ve modern teknolojiye sahip savunma sanayi ürünleri ile dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahiptir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Katar programı kapsamında Türk Deniz Unsur Komutanlığını ziyaret ederek, Mehmetçikle bir araya geldi.

Burada konuşan Güler, ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik etti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitleri ve gazileri rahmet ve şükranla yad etti.

Güler, küresel ve bölgesel düzeyde son derece kritik ve hassas gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, güvenliklerini sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak için azim ve kararlılıkla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Bu kapsamda Türk ordusunun son bir asrın en kapsamlı, yoğun ve etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğine dikkat çeken Güler, yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ve hava harekatları ile terör örgütüne ağır kayıplar yaşatıldığını ifade etti.

Mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde koruduklarını, Katar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin bir şekilde faaliyet gösterdiği ülkelerden biri olduğunu söyleyen Güler, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığının güvenlik, eğitim ve askeri danışmanlık faaliyetlerini büyük bir başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Mavi Vatan'daki hak ve menfaatleri azim ve kararlılıkla koruduğu, Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar şanlı sancağını şerefle dalgalandırdığını, uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağladığını ve ulusal ve uluslararası deniz tatbikatlarıyla da gücünü her geçen gün daha da pekiştirdiğini kaydetti.

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde teşkil ettikleri Deniz Unsur Komutanlığının, Katar ile askeri ilişkilerini bir üst seviyeye çıkaracak önemli bir adım olduğunu belirten Güler, buradaki deniz unsurlarının varlığı ile Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma imkan ve kabiliyetlerini desteklemeyi, deniz harekat ve faaliyetlerine ilişkin eğitimler vermeyi ve müşterek eğitim ve tatbikatlar ile bölgesel güvenliğe katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

"Deniz Kuvvetlerimiz, dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahiptir"

Katar Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilerinin savunma sanayii alanında da güçlü bir şekilde devam ettiğini kaydeden Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Katar Deniz Kuvvetleri için inşa ettiğimiz silahlı eğitim gemileri de bu alandaki işbirliğimizin güzide nişaneleri olmuştur. Bu kapsamda ifade etmek isterim ki, Deniz Kuvvetlerimiz, envanterindeki yerli, milli ve modern teknolojiye sahip savunma sanayi ürünleri ile dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahiptir. Özellikle son yıllarda, başta MİLGEM ve MİLDEN projelerimiz olmak üzere donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu ve hizmete aldığımız pek çok deniz platformu, bu alanda ulaştığımız mümtaz seviyeyi ortaya koymaktadır. Donanmamızın göz bebeği TCG Kuşadası ve TCG Kumkale'nin burada konuşlanması da Türk ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasındaki müstesna ilişkilere daha büyük bir ivme kazandıracaktır. Bu anlamda siz kahraman bahriyelilere de tarihi bir sorumluluk düşmektedir."

Güler, Türk donanmasının Basra Körfezi'nde faaliyet göstermesinin kendileri için ayrı bir gurur vesilesi olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradaki göreviniz çerçevesinde, bir yandan bölgesel deniz güvenliği için caydırıcı bir unsur olurken, aynı zamanda Katar Deniz Kuvvetlerinin imkan ve kapasitesinin geliştirilmesine yönelik önemli bir vazifeyi ifa edeceksiniz. Sizlerin, yüksek bir sorumluluk bilinciyle ve büyük bir motivasyon ile görevlerinizi layıkıyla yapacağınıza, Deniz Kuvvetlerimizi en iyi şekilde temsil ederek Basra Körfezi'nde şanlı sancağımızı gururla dalgalandıracağınıza yürekten inanıyorum. Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki en büyük ortaklarımızdan biri olan Katar ile Silahlı Kuvvetlerimiz arasındaki güvenlik, askeri eğitim ve işbirliğinin artarak devam etmesi yegane hedefimizdir. Burada yapacağınız güzel ve verimli çalışmaların da bu hedefimize olumlu katkılar sunacağı muhakkaktır. Bu duygu ve düşüncelerle her birinize görevlerinizde üstün başarılar diliyorum."