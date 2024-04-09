Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ramazan Bayramı Mesajı Yayınladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için, hudutlarımızın emniyetinden terörle mücadeleye; mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar son bir asrın en yoğun ve en etkin faaliyetlerini büyük bir başarıyla icra etmektedir" ifadelerini kullandı.
Yaşar Güler'in, bayram mesajı şöyle:
"Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, toplumsal bağlarımızın güçlendiği, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızın pekiştiği bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı ailesinin tüm seçkin mensuplarının 'Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.
Bayramlar; toplumu bir arada tutan, bizi biz yapan en önemli kültürel değerlerimizin başında gelir. Binlerce yıldır bu milli ve manevi değerlerle yoğrulan asil milletimiz, sahip olduğu değerlerin kendisine kazandırdığı ruhla tarihe damga vurmuştur. Milli kimliğimizi ve karakterimizi oluşturan bu kıymetli mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak, hepimizin en önemli vazifelerinden biridir.
Milli Savunma Bakanlığının tüm mensupları da bu bilinçle değerlerimizin korunması ve nice bayramların huzur içerisinde yaşanabilmesi için her türlü gayreti göstermektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için, hudutlarımızın emniyetinden terörle mücadeleye; mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar son bir asrın en yoğun ve en etkin faaliyetlerini büyük bir başarıyla icra etmektedir.
"TÜRKİYE YÜZYILI' HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Cumhuriyetimizin ikinci asrında 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu sarsılmaz irade ile görev ve sorumluluklarını yerine getiren; ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatleri için fedakarca görev yapan siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın gözlerinden öpüyor, hepinize sağlık ve esenlik içinde başarılı görevler diliyorum.
Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum.
Cennet vatanımızda bu mutlu bayram günlerini, huzur ve güven içinde geçirmemizde en büyük pay sahibi olan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.
Tüm muvazzaf ve emekli personelimizin, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve güvenlik korucularımızın aileleriyle birlikte 'Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle bir kez daha kutluyor; tüm şehit ve gazi ailelerimize saygılarımı sunuyorum."
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ramazan Bayramı Mesajı Yayınladı - Son Dakika
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.
Karaman Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, meclis üyelerini selamladı ve kent için hayırlı işlere imza atacaklarını belirtti.
Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ederek bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte banka ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, köylerden gelen vatandaşlar köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Bayram alışverişini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönme hazırlığı yapıyor. Fırıncı esnafları ise bayram ekmeği için uzun mesai harcıyor.
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti. Ziyarette, Giresun'un ihtiyaçları ve beklentileri başta olmak üzere kenti ilgilendiren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Serdengeçti, Köse'ye görevinde başarılar diledi ve Köse ise Vali Serdengeçti'ye misafirperverliği için teşekkür etti.
Batman'ın Beşiri ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde deneme amacıyla tamamı hibe destekli karabuğday ekimi yapıldı. İlçede gerçekleştirilen deneme amaçlı karabuğday ekimi, çölyak hastaları için önemli bir gıda ürünü olan glütensiz un ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca karabuğdayın arı gelişimine de katkı sağladığı belirtilerek, ekim alanının genişletilmesi amaçlanıyor.
Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Ramazan Bayramı'nın 1. günü Tekkeköy İlçe Meydanı'nda yapılacak bayramlaşmaya tüm vatandaşları davet etti. Başkan Candal, bayramın sevgi ve saygıyı pekiştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.
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