Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Terörle Mücadeleyi Değerlendirdi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Terörle Mücadeleyi Değerlendirdi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadele ve güvenlik konularında yapılan çalışmaları değerlendirdi ve Türkiye'nin güvenliğini korumakta kararlı olduklarını vurguladı.

05.08.2024 15:36
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörle mücadelemizin yanı sıra başta yakın coğrafyamız olmak üzere her gün bir yenisinin ortaya çıktığı gerginlikleri ve asimetrik saldırıları da yakından takip ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin kapsamlı bilgiler alan Bakan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunup talimatlar verdi. Güler, "Her yıl olduğu gibi bu ağustos ayında da bir yandan ordumuzun şanlı tarihindeki zaferlerin gururunu yaşarken diğer taraftan da terfilerin, devir teslimlerin ve ömrünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne adamış personelimizin emekliliklerinde yeni bir hayata başlanmasının heyecanını yaşıyoruz. Küresel ve bölgesel düzeyde kritik gelişmelerin yaşandığı, güvenlik ortamının her geçen gün karmaşık ve öngörülemez bir hal aldığı günümüzde; ülkemizin ve asil milletimizin bütünlüğünü sağlamak, milli hak ve menfaatlerimizi korumak konusundaki faaliyetlerimiz aynı kararlılıkla devam etmektedir. Terörle mücadelemizin yanı sıra başta yakın coğrafyamız olmak üzere her gün bir yenisinin ortaya çıktığı gerginlikleri ve asimetrik saldırıları da yakından takip ediyoruz. Böylesine ateş topuna dönen bir coğrafyada istikrar adası olan Türkiye, bölgede gerginliğin artırılmasına karşı güvenlik, huzur ve barışı önde tutan politikasını ve bu yöndeki girişimlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZİN BEKASINI KORUMA NOKTASINDA GEREKLİ GÜÇ VE KUDRETE SAHİBİZ'

Bakan Güler, Türkiye'nin güvenliğini korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Bu vesileyle ifade etmek isterim ki bölgemizde yayılmacı emeller besleyenlere, bu coğrafyayı kendi kirli planlarını uygulama sahası olarak görenlere karşı, ülkemizin ve aziz milletimizin bekasını koruma noktasında gerekli güç ve kudrete sahibiz. Bu asla ve asla unutulmamalıdır. Tüm bu faaliyetlerimizle birlikte stratejik ve çok boyutlu politikamızın bir yansıması olarak dost ve müttefik ülkelerle ikili ilişkilerimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Terörle mücadele harekatında ve farklı coğrafyalarda icra ettiğimiz diğer harekatlarda elde ettiğimiz başarılar, bölge ülkelerinin bize olan güvenin artması ve bu suretle başta terörle mücadele olmak üzere güvenlik konularında yeni inisiyatifler geliştirilmesini sağlamıştır. Sorunlara tarafsız ve ilkeli yaklaşımımız, dünyada ve bölgemizde barışa sağladığımız katkılar, dost ve kardeş ülkelere verdiğimiz destekle karşılıklı güven ve iş birliği temelinde geliştirdiğimiz çok boyutlu ilişkiler, Türkiye'yi Balkanlardan Kafkaslara, Afrika'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada aranılan ve güvenilir ülke konumuna getirmiştir. Göz bebeğimiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için yoğun gayretlerimize de devam ediyoruz. Ada'da iki devletli çözüme yönelik duruşumuz ve soydaşlarımıza verdiğimiz destek bundan sonra da artarak devam edecektir" diye konuştu.

'SÜREKLİ EĞİTİM' ANLAYIŞIYLA BİLGİ VE BECERİLER DAİMA GELİŞTİRİLMELİ'

Bakan Güler, tüm personele görevlerinde başarı dilediğini belirterek, "Sizlerin liderliğinde bugüne kadar birliklerinizin elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz. Özverili çalışmalarınızdan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şüphesiz bu devamlılığın sağlanabilmesi için 'sürekli eğitim' anlayışı ile bilgi ve becerilerin daima geliştirilmesi, fiziksel olarak güçlü bir seviyede olunması büyük önem arz etmektedir. Zira günümüz harekat ortamındaki başarı, hızlı ve doğru karar veren komutanlar ve liderlere bağlıdır. Bu sebeple her seviyedeki lider personel, başta kendisi olmak üzere personelin mesleki ve fiziki gelişimini titizlikle takip edecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Terörle Mücadeleyi Değerlendirdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Terörle Mücadeleyi Değerlendirdi - Son Dakika

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