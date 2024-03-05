Milli Savunma Bakanlığı, Gazze\'deki ihtiyaç sahipleri için sağlık malzemelerini Ürdün\'e ulaştırdı

Antalya'da Diyanet Akademisi Başkanlığı 2. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi Açıldı

Antalya'da, Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi açılış töreni gerçekleştirildi. Programda, Kur'an tilavetiyle başlandı ve eğitimin önemi vurgulandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, davet ve nebevi metodun incelikleriyle ilgili konferans verdi. Programa, merkez ilçe müftüleri, akademi merkezi eğitim görevlileri ve 100 aday din görevlisi katıldı. Adayların müezzin, kayyım, imam hatip, Kuran kursu öğreticisi ve vaiz olarak görev yapmadan önce 6 ay ile 3 yıl arasında meslek öncesi eğitim almaları bekleniyor.