Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Memur ve emekliler temmuz ayında alacakları maaş zammını beklerken, zam oranlarının belirlenmesinde 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyon verileri etkili olacak. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, zam oranlarına ilişkin önemli ipuçları verdi.

ZAM ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranı kadar zam alırken; memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7’lik zamma ek olarak oluşacak enflasyon farkı kadar artış alacak.

İLK 3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 10,04

TÜİK verilerine göre ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olarak gerçekleşen enflasyon, ilk 3 ayda toplam yüzde 10,04’e ulaştı. Bu verilere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 10,04’lük zammı garantiledi. Memurlar için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı.

MERKEZ BANKASI’NDAN YENİ BEKLENTİLER

Zam oranlarının netleşmesi için nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri beklenirken, Merkez Bankası’nın anketine göre enflasyonun nisanda yüzde 2,93, mayısta yüzde 1,82 ve haziranda yüzde 1,52 seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 17,08 OLABİLİR

Bu beklentilerin gerçekleşmesi durumunda 2026’nın ilk 6 aylık enflasyonunun yüzde 17,08’e ulaşması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyonun yüzde 17,08 olarak gerçekleşmesi halinde SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz ayında yüzde 17,08 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 12,86 olması öngörülüyor.