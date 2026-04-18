Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

18.04.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası’nın enflasyon beklentilerine göre; temmuzda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 17,08, memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 12,86 oranında zam yapılması bekleniyor.

Memur ve emekliler temmuz ayında alacakları maaş zammını beklerken, zam oranlarının belirlenmesinde 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyon verileri etkili olacak. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, zam oranlarına ilişkin önemli ipuçları verdi.

ZAM ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranı kadar zam alırken; memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7’lik zamma ek olarak oluşacak enflasyon farkı kadar artış alacak.

İLK 3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 10,04

TÜİK verilerine göre ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olarak gerçekleşen enflasyon, ilk 3 ayda toplam yüzde 10,04’e ulaştı. Bu verilere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 10,04’lük zammı garantiledi. Memurlar için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı.

MERKEZ BANKASI’NDAN YENİ BEKLENTİLER

Zam oranlarının netleşmesi için nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri beklenirken, Merkez Bankası’nın anketine göre enflasyonun nisanda yüzde 2,93, mayısta yüzde 1,82 ve haziranda yüzde 1,52 seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 17,08 OLABİLİR

Bu beklentilerin gerçekleşmesi durumunda 2026’nın ilk 6 aylık enflasyonunun yüzde 17,08’e ulaşması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyonun yüzde 17,08 olarak gerçekleşmesi halinde SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz ayında yüzde 17,08 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 12,86 olması öngörülüyor.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Çok sevindik  zamma Adeta uçuyoruz.Araç motoru yaptırdım tam 300,000 lira verdim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı
Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram’ın hayali, duyanların yüreğini dağladı Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram'ın hayali, duyanların yüreğini dağladı
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Halil Umut Meler’e dev görev Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek Halil Umut Meler'e dev görev! Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek
12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı 12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı
Takımını Avrupa’da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti Takımını Avrupa'da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti

15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:35
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
14:25
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 16:21:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.