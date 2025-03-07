Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti

Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı Ece GÜrel'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin "Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Memişoğlu, temasları kapsamında beraberindeki Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman ile birlikte yapımı süren şehir hastanesinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Bakan Memişoğlu, Diyarbakır'da ikinci bir şehir hastanesinin yapımı için çalışmalara başlattıklarını söyledi. Diyarbakır'ın sağlıkta iyi bir yerde olduğunu aktaran Bakan Memişoğlu, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da sağlıkla ilgili yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. 2002 yılından beri 67 tane sağlık hizmeti için yatırım yapılmış. Bunların 23 tanesi hastane. Bir hastanemizi geçen sene açtık. Şimdi de iki hastanemizi bu sene içinde 2025 senesinde Hani ve Dicle'de milletimizin hizmetine sunacağız. Aynı zamanda aile sağlıklarımızı hizmete sunmak için çalışıyoruz. Biz aile sağlıkları, aile sağlığı birimlerimizi önemsiyoruz. Çünkü koruyucu sağlık bizim için önemli. İnsanlar hastalanmadan sağlığını koruması gerekiyor. O nedenle de aile hekimliklerini ilk kapımız olarak görüyoruz. Her zaman bunu ifade ediyoruz. Bunun yanında Diyarbakır gerçekten üniversitesi ile Gazi Yaşargil Hastanesi ile hizmet sunuyor. Sağlıkta iyi yerdeler. Referans merkezlerimiz burada var. Bunları fiziki altyapı anlamında da daha güçlendiriyoruz. Buradaki şehir hastanemizin yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği yeni bir şehir hastanesi daha planlıyoruz. Bunun nerede yapılacağına karar verdik sabahleyin. İnşallah çok kısa zamanda da o hastanemizin başlayıp inşaatına başlayacağız. Bunun yanında eski hastanelerimizin yerine inşallah daha iyi yapılarla yine hastane şeklinde sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz. Bugün Diyarbakır gerçekten çok önemli bir sağlık noktası olacak. Sadece ülkemizi değil, aynı zamanda çevre, komşu ülkelerimize de sağlık hizmeti verebilecek hem insan gücünü hem kültürüne, hem altyapısına sahip bir şehrimiz. Daha iyi olması için hep beraber çalışıyoruz."

'Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı'

Bakan Memişoğlu, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan, ancak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren mimar Ece Gürel'in ölümüyle ilgili de açıklama yaptı. Gürel'in ölümünün hipotermiden kaynaklandığını ifade eden Memişoğlu, "Mimar Ece Hanım'ı kaybettik gece 03.00'te. Tabii aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum. Sonuçta çok acı bir olay. Eşine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.