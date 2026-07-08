Minibüs Çarpmasıyla Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Minibüs Çarpmasıyla Yaya Hayatını Kaybetti

08.07.2026 12:23
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Adana'da minibüsün çarptığı 22 yaşındaki yaya Ümmü Elsun hayatını kaybetti, sürücü yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarpması sonucu bir yayanın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda dün yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a (22), Mehmet L. idaresindeki minibüsün çarptığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, minibüsün Elsun'a çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

Öte yandan, sürücü Mehmet L'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Mehmet L. idaresindeki 01 M 0568 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, Bülent Angın Bulvarı'nda yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a (22) çarpmış, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Elsun, müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Adana, Kaza, Son Dakika

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