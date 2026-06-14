Muratpaşa Belediyesi, Anaokulu Öğrencilerine "Mavi Bayrak" Uygulamasını Tanıttı

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, doğa sevgisi ve çevre bilincini çocuklara erken yaşta aşılamak amacıyla Cengiz Topel Anaokulu öğrencilerine Mavi Bayrak ve geri dönüşüm uygulamalarını tanıttı.

Muratpaşa Belediyesi'nin gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle yıl boyunca düzenlediği çevre eğitimleri ve teknik geziler kapsamında bu kez minik çevreciler ağırlandı.

Muratpaşa Belediyesi koordinasyonunda, Miracle Resort Hotel ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mavi Bayrak teknik gezisine katılan Cengiz Topel Anaokulu öğrencilerine, denizlerin ve plajların temizliğini simgeleyen Mavi Bayrak uygulaması anlatıldı. Ayrıca bir plajın Mavi Bayrak alabilmesi için taşıması gereken çevre ve temizlik kriterlerine ilişkin bilgi verildi.

Gezi kapsamında çocuklara atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm materyallerinin çevre kirliliğinin önlenmesindeki önemi uygulamalı örneklerle gösterildi.

Minik çevrecilere ayrıca güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için cankurtaran bayraklarının renklerinin anlamlarına ilişkin de bilgi verildi. Görevli profesyonel ekipler, kullandıkları can kurtaran ekipmanlarını tanıttı ve olası acil durumlarda yapılması gerekenleri minik çevrecilerle paylaştı.