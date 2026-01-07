Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, 1. Sınıf Öğrencisi Ebrar Yavuz'u Ağırladı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a yeni yıl için tebrik kartı gönderen Zübeyde Hanım İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ebrar Yavuz, iletilen davet üzerine belediyeyi ziyaret etti.

Önceki günlerde Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a yeni yıl tebrik kartı gönderen 1. sınıf öğrencisi Ebrar Yavuz, iletilen davet üzerine belediyeyi ziyaret etti. Ebrar'a ziyaretinde Zübeyde Hanım İlkokulu Müdürü Barbaros Kılınç, sınıf öğretmeni Aynur Çelik ve velisi Kader Bayram eşlik etti. Minik Ebrar, hazırladığı tebrik kartında yer alan mesajı Başkan Ataç'a okudu, kendisi için getirdiği çiçeği takdim etti. Başkan Ataç, Ebrar Yavuz'un gösterdiği emek ve cesaretinden duyduğu mutluluğunu dile getirerek, minik konuğuna hediyeler takdim etti.

Başkan Ataç, çocukların hayal gücünün ve samimiyetinin her zaman kendilerine umut verdiğini belirterek, Ebrar'a eğitim hayatında başarılar diledi.