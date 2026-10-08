Mirziyoyev Avaza'da 'altı ekonomi-tek ürün' formülünü gündeme getirdi - Son Dakika
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Mirziyoyev Avaza'da 'altı ekonomi-tek ürün' formülünü gündeme getirdi

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Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Avaza'daki toplantıda Orta Asya ülkelerine 'altı ekonomi-tek ürün' formülünü önerdi. Mirziyoyev, 2027'de Hive'de Orta Asya ve Azerbaycan İş Forumu düzenlenmesinin yanı sıra ortak yatırım projeleri için özel platform kurulmasını da teklif etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Orta Asya ülkelerinin, ekonomik işbirliğini yeni bir düzeye taşıması ve ortak üretim zincirleri oluşturması gerektiğini belirterek, "altı ekonomi-tek ürün" formülünü önerdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kenti yakınlarındaki Avaza bölgesinde düzenlenen Azerbaycan ve Orta Asya Devlet Başkanlarının 8. İstişare Toplantısı'na katıldı.

Mirziyoyev, toplantıda yaptığı konuşmada, son yıllarda Orta Asya'da yaşanan olumlu gelişmelerde bölge devlet başkanlarının istişare toplantılarının önemli rol oynadığını kaydederek, Orta Asya'nın 21. yüzyıldaki kalkınmasını hedefleyen dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasının imzalanması sürecinin tamamlanmasının tarihi önem taşıdığını ifade etti.

Dünyada hızlı değişim yaşandığını, gerilimlerin arttığını, ticaret ve ulaşım bağlantılarının yeniden şekillendiğini ve yeni risklerin ortaya çıktığını belirten Mirziyoyev, bu nedenle bölge ülkelerinin öncelikli işbirliği alanlarında ortak faaliyetlerini daha yakından koordine etmesi gerektiğini vurguladı.

Mirziyoyev, Orta Asya'nın tarihsel, ekonomik ve ulaşım bağlarının bulunduğu bölgelerle tek bir işbirliği alanı oluşturması ve ticaret, ulaştırma, enerji, sanayi ve yeni teknolojiler alanlarında mevcut bağlantıların güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması için ortak sanayi ve teknolojik zincirlerin, ortak dijital hizmetlerin ve yeni yatırım mekanizmalarının oluşturulmasını önerdi.

Özbek lider, "Birbirimizle yalnızca ticaret yapmanın yeterli olmadığı bir aşamaya geldik. Nihai ürünü birlikte üretmeliyiz. 'Altı ekonomi-tek ürün' formülü, ulaşmamız gereken hedefi açıkça ortaya koyuyor." dedi.

???????Mirziyoyev, bu kapsamda 2027'de Hive'de Orta Asya ve Azerbaycan İş Forumu düzenlenmesini ve ortak yatırım projelerinin finansal ve teknik açıdan desteklenmesine yönelik özel bir platform oluşturulmasını teklif etti.

Bölge ülkelerinin çağdaş ulaştırma ve lojistik ağı üzerinden birbirine bağlanmasının önemine işaret eden Mirziyoyev, Orta Asya'nın küresel ticaretin önemli kara güzergahlarından biri ve büyük bir ekonomik faaliyet merkezi haline gelebileceğini söyledi.

Mirziyoyev ayrıca ulaştırma altyapısının geliştirilmesinde ortak bir yaklaşım benimsenmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA
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