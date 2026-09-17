Mısır\'da 1901\'de kurulan boyahanede iplikler hâlâ geleneksel yöntemle boyanıyor

Mısır'da 1901'de kurulan boyahanede iplikler hâlâ geleneksel yöntemle boyanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mısır'da 1901 yılında kurulan Salama Amca'nın Boyahanesi'nde iplikler geleneksel yöntemlerle boyanıyor. Endüstriyel tekstil üretimi yaygınlaşırken ülkedeki bu tür atölyelerin sayısı giderek azalıyor.
KAHİRE, 17 Eylül (Xinhua) -- Mısır'da 1901 yılında kurulan Salama Amca'nın Boyahanesi'nde iplikler geleneksel yöntemlerle boyanıyor. Endüstriyel tekstil üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte bu tür atölyelerin sayısı ülkede giderek azalıyor.
Kaynak: Xinhua
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