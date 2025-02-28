Mısır'da Ateşkes Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Mısır'da Ateşkes Görüşmeleri Başladı

Mısır, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması için yoğun görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

28.02.2025 00:16
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Mısır, Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının sonraki aşamalarına ilişkin "yoğun görüşmelerin" Kahire'de başladığını duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Katar'dan iki heyetin, ABD temsilcilerinin katılımıyla Gazze Şeridi'nde ateşkesle ilgili müzakereleri tamamlamak üzere başkent Kahire'ye geldiği belirtildi.

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının sonraki aşamaları hakkında ilgili taraflar arasında yoğun görüşmelerin başladığı ve mevcut mutabakatın uygulanması yönündeki çabaların da sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca arabulucuların, sivillerin acılarını hafifletme ve bölgede istikrarı destekleme çabaları çerçevesinde Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasının yollarını güçlendirmeyi masaya yatırdığı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden gün içinde yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, müzakere heyetine, görüşmelere devam etmek üzere bugün Kahire'ye gitme talimatı verdiği belirtilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de ABD ve İsrail'in, esir takası anlaşmasının ilk aşamasının birkaç hafta daha uzatılması olasılığını ele almak üzere görüşmeler yürüttüğü dile getirildi.

Ateşkesin ilk aşaması 1 Mart Cumartesi akşamı sona eriyor ve İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasını uzatmayı resmen teklif edip etmeyeceği henüz belli değil.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

Kaynak: AA

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