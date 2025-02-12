Mısır'dan Gazze İçin İmar Planı - Son Dakika
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Mısır'dan Gazze İçin İmar Planı

Mısır, Filistinlilerin haklarını gözeten bir Gazze imar planı sunacak ve barış önerileri getirecek.

12.02.2025 12:40
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KAHİRE, 12 Şubat (Xinhua) -- Mısır, Filistinlilerin vatanlarında kalmasını güvence altına alacak kapsamlı bir Gazze imar planı açıklayacak.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre planda, Filistin halkının meşru ve yasal haklarına saygı gösterilecek ve bu hakları el üstünde tutulacak.

Açıklamada çözüm önerilerinin bölgedeki barış sürecini dikkate alması ve devam eden çatışmanın temelinde yatan nedenleri çözüme kavuşturmaya çalışması gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda İsrail'in Filistin topraklarına yönelik işgalinin sona erdirilmesi ve iki devletli çözümün uygulanması gerektiği vurgulanarak, bunun bölgedeki tüm halkların istikrar ve barış içinde bir arada yaşamasını sağlamanın tek yolu olduğu ifade edildi.

Açıklamada Mısır'ın "Filistin davasının bölge halklarının haklarını gözetecek şekilde adil olarak çözüme kavuşturulması yoluyla bölgede kapsamlı ve adil bir barışa" ulaşılmasında ABD ile işbirliği yapmaya istekli olduğu da dile getirildi.

Kaynak: Xinhua

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