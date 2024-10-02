Mısır'dan İsrail'e Kınama ve Uyarı

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Mısır, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, İran'ın dünkü saldırısı sonrasında "tehlikeli bir dönüm noktasına gelindiği" uyarısında bulundu.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Lübnan başta olmak üzere bölgede meydana gelen son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Mısır'ın Lübnan'daki gelişmelerle ilgili "derin endişe duyduğuna" işaret edilen açıklamada, "Mısır, bu hassas dönemde Lübnan hükümeti ve halkıyla dayanışma içindedir. Lübnan'ın istikrarını, birliğini ve egemenliğini korumak için her türlü çabayı göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İsrail'in gerilimi tırmandıran tek taraflı adımlarının bölgeyi tehlikeli gelişmelere sürüklediği, olayların kapsamlı bir bölgesel savaşa yol açabileceği" uyarısında bulunuldu.

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına işaret edilen açıklamada, "Dün gerilimin tırmandığı olaylar tehlikeli bir dönüm noktasının habercisi olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, "Akan kanın durması, derhal ateşkesin sağlanması, bölgenin güvenliğinin ve kaynaklarının korunması için uluslararası toplumun ve büyük güçlerin müdahil olması gerekmektedir." denildi.

İran'ın İsrail'e füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.