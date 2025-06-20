Mısır'dan müzakere çağrısı - Son Dakika
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Mısır'dan müzakere çağrısı

20.06.2025 11:47
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Mısır, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin çözümü için müzakereleri önerdi.

KAHİRE, 20 Haziran (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, bölgesel istikrarın sağlanmasının tek yolunun müzakereler olduğunu belirterek, ülkesinin, İsrail ile İran arasında devam eden askeri gerilimin durdurulması ve Gazze Şeridi'nde ateşkesin ilerletilmesine yönelik çağrısını yineledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada Abdulati'nin, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede "Ortadoğu'da yaşanan ciddi gelişmeler ve İsrail ile İran arasındaki askeri gerilimi durdurma yolları" ele alındı.

Abdulati, Kallas'a "Mısır'ın gerilimi sona erdirmek, ateşkesi sağlamak ve İran'ın nükleer programı konusunda sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmanın ve bölgede geniş çaplı bir çatışma riskini önlemenin tek yolu olarak gördükleri müzakere yoluna geri dönmek için gösterdiği çabalar" hakkında bilgi verdi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda Ekim 2023'ten bu yana 55.706'dan fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini de hatırlatan Abdulati, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte ateşkesi yeniden sağlamak ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını sağlamak üzere çalıştıklarını ifade etti.

Abdulati, Filistin davasına yönelik siyasi bir iklim oluşturulması ve iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının "bölgede kalıcı istikrarı sağlamanın yegane yolu" olduğunu" belirterek, bu hedef doğrultusunda çalışmanın önemini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mısır'dan müzakere çağrısı - Son Dakika

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