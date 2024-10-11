Mısır\'dan Somali\'ye Barış Gücü Teklifi

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Somali hükümeti, Mısır'ın Somali'ye barış gücü konuşlandırma teklifini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Yerel basındaki haberlere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'nin ev sahipliğinde Eritre'nin başkenti Asmara'da Somalili mevkidaşı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştükten sonra Somali'ye asker konuşlandırma teklifinde bulundu.

Mısır'ın teklifi sonrası Somali tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki askeri işbirliğine dikkat çekilerek, Kahire yönetiminin askeri destek teklifini memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Etiyopya ile "Somaliland krizi" yaşayan Somali, Mısır ile 14 Ağustos'ta askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Eritre, Somali'nin toprak bütünlüğüne destek mesajı vererek iki ülke arasındaki işbirliğinin devam edeceğini açıklarken, Mısır da 24 Eylül'de Somali ordusunun "desteklenmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi" amacıyla Mogadişu yönetimine askeri yardımda bulunduğunu duyurmuştu.

Somaliland ve Hedasi Barajı krizleri

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu da alevlendirdi.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Somali hükümeti ise Etiyopya'nın Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan çekmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği de Etiyopya ile Somaliland arasında denize erişim işbirliğine yönelik, "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.

Öte yandan Etiyopya ve Mısır, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor. Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire yönetimi ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık payların etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.