Mısır Dışişleri Bakanı Eritre'de

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PORT Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, ülkede resmi temaslarda bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve İstihbarat Şefi Abbas Kamil'i kabul etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afewerki, Abdulati ve Kamil'i Eritre'nin başkenti Asmara'da kabul etti.

Görüşmede, Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler ele alındı.

Afewerki'ye Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den mekup ileten Abdulati ve Kamil, Afewerki ile "Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler, bölgenin tanık olduğu zorluklar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama yolları" konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Taraflar, Sudan'da istikrarın sağlanması ve ulusal devlet kurumlarının desteklenmesi için çabaların yoğunlaştırılmasının ve istişarelerin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Görüşmede, Somali'nin tüm toprakları üzerindeki birliğini ve egemenliğini korumak için çabaların arttırılması konusunda da mutabık kalındı.

Bu ziyaretin, Mısır ile Eritre'nin komşusu olan Etiyopya arasında "Somali" ve "Hedasi Barajı" konularında yaşanan gerilim sırasında gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Etiyopya ile Mısır arasındaki "Somali" gerilimi

Etiyopya hükümeti, geçen ay Mısır'ın Somali'ye askeri yardım gönderdiğine ilişkin haberlerin ardından Kahire yönetiminin yardımlar yoluyla Somali'ye dış müdahalede bulunduğunu savunmuştu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) haricinde Somali'ye konuşlanacak barış gücü misyonunun Afrika Boynuzu'nda istikrarsızlığı artırabileceği belirtilerek, "Etiyopya, ulusal güvenliğini tehdit edebilecek bölgedeki gelişmeleri dikkatle izliyor." ifadesi kullanılmıştı.

Etiyopya ile "Somaliland krizi" yaşayan Somali, Mısır ile 14 Ağustos'ta askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Mısır ordusuna mensup subayların da bulunduğu bir grup asker ile askeri ekipmanın, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştığı iddia ediliyor.

Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık payların etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.