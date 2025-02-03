Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye ile ilişkileri ele almak üzere Ankara'da görüşecek.

03.02.2025 14:54
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Abdulati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile başkent Ankara'da bir araya gelecek.

Görüşmede, Mısır-Türkiye ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, 2026'da düzenlenmesi öngörülen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısı ve ilerleyen döneme yönelik planlama yapılması öngörülüyor.

Buna göre, Başta Gazze ve Suriye olmak üzere Libya, Afrika Boynuzu ve Sahel gibi bölgesel konularda istişarelerde bulunulacak.

Ayrıca, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılını teşkil edecek 2025 yılında, ikili ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınması yönündeki iradenin altı çizilecek.

Görüşmede, iki ülke arasındaki 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi kapsamında yatırımların teşvikine verilen önem belirtilecek ve Gazze'nin yeniden imarı ve Filistinlilerce yönetilmesi ile iki devletli çözüme yönelik ortak çabalara yönelik destek vurgulanacak.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasında Mısır ile yakın işbirliği ve dayanışmanın güçlü şekilde sürdürüleceği ifade edilecek görüşmede, Suriye'nin istikrarlı ve müreffeh bir yapıya kavuşması ve bu kapsamda yeni yönetimle angajman sağlanmasının önemli olduğu dile getirilecek.

Görüşmede, Suriye'nin terörden arındırılması ve terör örgütleri PKK/ YPG ve DEAŞ ile mücadelede müşterek çabalara değinilecek ve bölgesel istikrar ve refahın sağlanmasında Mısır ile atılabilecek ortak adımlar aktarılacak.

Bakan Fidan, 18 Aralık 2024'te D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı vesilesiyle Kahire'yi ziyaret etmişti.

İkili ve çok taraflı toplantılar vesilesiyle sıklıkla görüşen Bakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Abdulati, en son 12 Ocak'ta Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantı marjında bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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