Mısır Heyeti Doha'ya Gidiyor - Son Dakika
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Mısır Heyeti Doha'ya Gidiyor

Mısır, Gazze'deki saldırılar sonrası esir takası için Doha'ya güvenlik heyeti gönderiyor.

27.03.2025 19:16
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Mısır'dan bir güvenlik heyetinin, İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatması üzerine "durumu sakinleştirmek, esir ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak" amacıyla Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği belirtildi.

Kahire haber kanalının aktardığı bilgilere göre, Mısır'dan bir güvenlik heyetinin, İsrail'in 18 Mart tarihinde Gazze'ye saldırıları tekrar başlatması nedeniyle esir takası görüşmelerinin yeniden gündeme alınması için Doha'ya gideceği açıklandı.

Mısırlı heyetin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tekrar başlatarak şiddeti artırması sonrasında "durumu sakinleştirmek, esir ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak" amacını taşıdığı aktarıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, dün yaptığı açıklamada, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve anlaşmanın diğer aşamalarının uygulanması için çalıştıklarını ifade etmişti.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 855'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1869'u aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 208'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 910'a yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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