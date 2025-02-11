Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor

Geniş Video İzle

Mısır, ABD'nin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı İslam İşbirliği Teşkilatının olağanüstü toplanması konusunda prensipte anlaşıldığını duyurdu.

11.02.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, ABD'nin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) olağanüstü toplanması konusunda prensipte anlaşıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, son günlerde Suudi Arabistan, Pakistan, İran ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde Filistin meselesi düzeyindeki gelişmeleri ele aldı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Gerçekleştirilen temaslarda, 27 Şubat'ta Kahire'de yapılması planlanan acil Arap zirvesinin ardından İİT'nın bakanlar düzeyinde olağanüstü toplanması konusunda prensipte anlaşıldığı belirtildi.

Toplantının, Arap ve Müslüman ülkelerin Filistin meselesindeki tutumunun değişmezleri ile Filistin halkının başta kendi kaderini tayin ve kendi topraklarında yaşama olmak üzere devredilemez haklarına bağlılığının teyit edilmesini amaçlıyor.

Açıklamada, İİT olağanüstü toplantısının tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını ileri sürdü. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Mısır, Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele almak amacıyla 27 Şubat'ta düzenlenecek acil bir Arap zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de 9 Şubat'ta İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD yönetiminin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı acil toplantı çağrısında bulunmuştu.

Trump\'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • B BAYRAKTAR:
    :))) oooo en sert şekilde kınayacaklar desene… Sonra dahada sertini bizim galaksi liderimiz kınar. peki sonra ne olur? Tabi israil ve abd nin dediği olur. 133 20 Yanıtla
  • caps lock:
    Boşuna toplanmayın. Hainlerinizi, dolar sevdalılarınızı temizlemediğiniz sürece sizden bir yol olmaz. 71 4 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    57 tane kartondan kaplan islam ülkesi 70 2 Yanıtla
  • Hakan as:
    Kınarsınız toplantı biter icraat sıfır maalesef 65 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Bea sudiarabistan mısır ürdün zaten abd yönetigine göre kim kaldı ne diyecekler kınama başka birsey cıkmaz boşuna toplanmayın gitti giden 39 4 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    artik soylem degil eylem zamani yakinda sizede ates duser kimse kendini guvende sanmasin 40 0 Yanıtla
  • feyzi basatemür:
    vah vah vah pısırık herifler 27 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    aklınız yenimi başınıza geldi geç kaldınız 26 1 Yanıtla
  • İhsan Kıraç:
    arab ülkelerinin petrolünü çök onlar rahatlar o zaman 19 0 Yanıtla
  • Fevzi Dereli:
    Boş Bi teşkilat... 16 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
20:49 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu
09:24 Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik
09:22 Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı
09:18 Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar
08:57 Survivor’da Çılgın Sedat’a saldıran Adem Kılıçcı’nın akıbeti belli oldu Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu
08:55 DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 01:09:04. #1.13#
SON DAKİKA: Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.