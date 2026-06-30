Mısır, IMF ile 1,64 milyar dolarlık anlaşmaya vardı

Mısır, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile IMF İcra Kurulu'nun onayına bağlı olmak kaydıyla yaklaşık 1,64 milyar dolarlık yeni finansman elde etmesine olanak sağlayabilecek ön anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır hükümeti ile IMF heyeti, "Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF)" programının yedinci gözden geçirilmesi ile "Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Kolaylığı (RSF)" programı kapsamındaki ikinci gözden geçirilme konusunda uzmanlar düzeyinde anlaşmaya vardığını belirtti.

Anlaşmanın EEF programı kapsamında Mısır'a yaklaşık 1,11 milyar Özel Çekme Hakkı (SDR) birimi (yaklaşık 1,5 milyar dolara denk) sağladığını aktaran Medbuli, RSF programı çerçevesinde yaklaşık 136 milyon dolara denk gelen 100 milyon SDR'nin daha verileceğini kaydetti.

IMF, Aralık 2022'de EEF programı kapsamında Mısır için bir finansman düzenlemesini onaylamıştı; finansman dilimleri, periyodik incelemelerin tamamlanmasının ve kararlaştırılan reformlara uyumun teyit edilmesinin ardından dağıtılacaktı.

IMF, Mısır'ın RSF programına dahil edilmesini 10 Mart 2025'te onaylamış ve ilk incelemesini 25 Şubat 2026'da tamamlamıştı.

Öte yandan IMF, Mısır'a yaptığı heyet ziyaretinin ardından yayımladığı açıklamada, uzmanlar düzeyinde bir anlaşmaya varıldığını doğruladı. Açıklamada ancak üzerinde mutabık kalınan tutarların IMF İcra Kurulu'nun onayına bağlı olduğu ve bunun için bir tarih belirlenmediği belirtildi.

IMF ayrıca, yeni finansmanın onaylanması halinde Mısır'ın iki program kapsamında elde ettiği toplam tutarın yaklaşık 5,3 milyar SDR'ye ulaşacağını, bunun da yaklaşık 7,2 milyar dolara denk geldiğini açıkladı.

Mısır, Aralık 2022'de IMF'den 3 milyar dolarlık bir finansman programı almış, daha sonra IMF Mart 2024'te bu programı 8 milyar dolara yükseltmeyi onaylamıştı.