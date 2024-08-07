Mısır, İran'ın askeri tatbikatı nedeniyle hava sahasını kullanmayacak - Son Dakika
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Mısır, İran'ın askeri tatbikatı nedeniyle hava sahasını kullanmayacak

Mısır, İran yönetiminin askeri tatbikat yapacağına ilişkin resmi bildirimde bulunmasının ardından 8 Ağustos'ta saat 04.00 ile 07.00 arasında İran hava sahasını kullanmaktan kaçınacağını duyurdu.

07.08.2024 23:48
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Mısır, İran yönetiminin "askeri tatbikat yapacağına" ilişkin resmi bildirimde bulunmasının ardından 8 Ağustos'ta saat 04.00 ile 07.00 arasında İran hava sahasını kullanmaktan kaçınacağını duyurdu.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı, İran'ın askeri tatbikatı dolayısıyla bu ülkenin hava sahasının kullanılmayacağına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu askeri tatbikatların Tahran saatiyle 7 Ağustos'ta 11.30-14.30'da (TSİ 11.00-14.00) yapıldığı, 8 Ağustos'ta da 04.30-07.30 (TSİ 04.00-07.00) saatlerinde yapılacağı belirtildi.

İran makamlarının, bu ülkenin hava sahasını kullanan tüm sivil havacılık şirketlerine uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Mısır makamlarının da ülkedeki tüm hava yolu şirketlerine söz konusu saatlerde İran hava sahasının kullanılmaması uyarısında bulunduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu uyarının "havacılık güvenliğini etkileyen her türlü tehlikeden kaçınma, Mısır uçaklarındaki yolcuların güvenliğinin sağlanması ve bu konuda uluslararası standartların uygulanması" amacıyla yapıldığı ifade edildi.

İranlı yetkililer ise söz konusu karara ilişkin bir yorumda bulunmadı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Mısır, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

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