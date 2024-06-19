Mısır, kaybolan vatandaşlarını bulmak için Suudi Arabistan ile koordinasyon halinde

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KAHİRE, 19 Haziran (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı, Hac ziyareti sırasında kaybolan Mısır vatandaşlarının izini sürmek üzere Suudi yetkililerle yoğun bir koordinasyon içinde olduklarını bildirdi.

Bakanlıktan Salı günü yapılan açıklamada, Riyad'daki Mısır Büyükelçiliği'nin mevcut durumla ilgili gelişmeleri izlemek ve Suudi yetkililerle koordinasyon halinde kayıp Mısır vatandaşlarını aramaya devam etmek üzere Mekke ve kutsal mekanlara bir konsolosluk heyeti gönderdiği belirtildi.

Heyetin, Mısır vatandaşlarının durumlarını kontrol etmek ve gerekli tıbbi bakımı aldıklarından emin olmak için vatandaşlarının bulunduğu hastanelere ve tıp merkezlerine saha ziyaretleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, aileleri tarafından Mısır'a iadesi talep edilen vefat etmiş vatandaşların cenazelerinin ülkelerine geri gönderilmesi için gerekli tüm adımların atıldığını belirtti.

Açıklamaya göre, Cidde'deki Mısır Konsolosluğu, Mekke, Medine veya diğer kutsal mekanlarda aileleriyle irtibatını kaybeden vatandaşlarının çağrılarını cevaplayabilmek üzere günde 24 saat çalışan bir acil durum odası kurdu.

Salı günü AFP'ye konuşan ve arama çalışmalarını koordine eden iki Arap diplomata göre, Suudi Arabistan'ın batısındaki Hac ziyareti sırasında en az 323 Mısırlı hacı hayatını kaybetti ve ölümlerin çoğu sıcağa bağlı hastalıklardan kaynaklandı.