Mısır ve Bahreyn, Gazze Ateşkesini Görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması ve ilgili gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Abdulati'nin Bahreyn'e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Manama'da Kral Al Halife tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Abdulati'nin görüşmede, Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının uygulanması ve esir değişimi ile Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması konusundaki son gelişmeleri aktardığı ifade edildi.

Abdulati'nin Bahreyn Kralı'na Mısır'ın Suriye'deki gelişmelere ilişkin tutumunu da aktardığı görüşmede, tarafların Mısır-Bahreyn ilişkileri ile iki ülke arasındaki işbirliğini de ele aldığı kaydedildi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından bugün hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.