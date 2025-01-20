Mısır ve Katar'dan Gazze Ateşkesi Vurgusu

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Mısır ve Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Hamas ve İsrail arasında varılan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının önemini vurguladı.

Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi Usame Abdulhalık ve Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Alya Ahmed Saif Al Sani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen üst düzey katılımlı İsrail- Filistin meselesine ilişkin oturumda konuştu.

Abdulhalık, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının insani boyutuna değinerek, yerinde edilen Filistinlilerin anlaşmayla evlerine dönebileceği, gıda ve sağlık yardımlarının bölgeye ulaşabileceğini belirtti.

Ateşkes anlaşmasıyla Gazze'de "silahsız sivillerin öldürülmesinin engellendiğini" ifade eden Abdulhalık, can ve maddi kayıpların bedelinin büyüklüğüne dikkati çekti.

Abdulhalık, "Bu ateşkes anlaşmasını bir son olarak değil ama bir başlangıç olarak görmek gerekir. Bunun üzerine bölgede kapsamlı ve sürekli bir barışı inşa etmek gerekli." dedi.

Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Al Sani de Gazze'de 15 ayın ardından yapılan ateşkes anlaşması sonrasında bölgede yıkımın boyutunun ortaya çıkmaya başladığını belirtti.

Ateşkes anlaşması için Mısır ve ABD'ye teşekkür eden Al Sani, Katar'ın ateşkes anlaşması için aylardır çaba sarf ettiğini vurguladı.

Al Sani, "BMGK, bu ateşkes anlaşmasını gözlemleme ve anlaşmanın uygulanması için bağlayıcı kararlar alma sorumluluğunu üstlenmelidir." dedi.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması gerektiğine dikkati çeken Al Sani, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik yasakların bu süreçte kaldırılması gerektiğini kaydetti.