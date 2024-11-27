Mısır ve Katar'dan Lübnan için Ateşkes Temennisi

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Mısır ve Katar, Lübnan'daki ateşkes anlaşmasının bölgede kapsamlı bir ateşkese temel oluşturması temennisinde bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman es-Sani'yi başkent Kahire'de kabul etti.

Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanması, herhangi bir ön koşulsuz bölgeye insani yardımların girmesi ve esirlerin serbest bırakılması için harcanan ortak çabalar ele alındı.

İkili, uluslararası toplumun, Gazze Şeridi'nin yaşadığı insani felaketi sona erdirme sorumluluğunu üstlenmesi ve Filistin halkına gerekli insani desteğin sağlanması için ciddi adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'ın güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğü için ordu başta olmak üzere Lübnan'daki tüm devlet kurumlarının desteklenmesi ve güçlendirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan ikili ayrıca Lübnan'daki ateşkes anlaşmasının bölgede kapsamlı bir ateşkese temel oluşturması temennisinde bulundu.

Sisi, bölgesel ve uluslararası meydan okumalarla mücadele ve iki halkın beklentilerini gerçekleştirmek için Katar ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında da ortak bir isteğe sahip olduklarını kaydetti.