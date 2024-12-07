Mısır ve Ürdün, Esed İddialarını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır ve Ürdün, Esed İddialarını Reddetti

Mısır ve Ürdün, Esed'in sürgüne gitmesiyle ilgili iddiaları yalanladı ve düzeltme talep etti.

07.12.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır ve Ürdün, Suriye rejiminin başı Beşşar Esed'i ülkeyi terk etmesi ve sürgünde bir hükümet kurması gerektiği yönünde teşvik ettiklerine ilişkin iddialarını yalanladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Amerikan gazetesi Wall Street Journal'da (WSJ) cuma günü yayınlanan, "Mısırlı yetkililerin Esed'i ülkeyi terk edip sürgünde bir hükümet kurmaya teşvik ettikleri yönündeki haberlerin" kati olarak yalanlandığı kaydedildi.

Söz konusu iddiaların "gerçekle uzaktan yakından ilişkili olmadığı" vurgulanan açıklamada, tüm medya kuruluşlarına yapacakları yayınlarda bilgilerin doğruluğuna dikkat etmeleri çağrısı yapıldı.

Benzeri bir açıklama Ürdün'ün Washington Büyükelçiliği tarafından yapıldı.

Büyükelçilik, X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "Hiçbir temele dayanmayan Wall Street Journal'daki makalenin iddialarını tümüyle reddediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ürdünlü yetkililerin Esed'i ülkeyi terk etmesi ve sürgünde bir hükümet kurması yönünde teşvik ettiği iddiaların hiçbir şekilde doğru olmadığına dikkat çekilen açıklamada, WSJ'nin yaptığı işin "gazetecilik standartlarının ciddi bir ihlali" olduğu vurgulandı.

Ayrıca, gazeteden derhal düzeltme talep edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Suriye, Güncel, Medya, Dünya, Ürdün, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve Ürdün, Esed İddialarını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 Esad rejimi, Doğu Guta’dan çekiliyor Esad rejimi, Doğu Guta'dan çekiliyor
19:09 Şam’daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
18:22 Şam’da Hafız Esad’ın heykellerini devirmeye başladılar Şam'da Hafız Esad'ın heykellerini devirmeye başladılar
17:54 Muhalifler Şam’a ilerlerken Erdoğan’dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok
16:14 Esad’ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam’da operasyonları yönetiyor Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
07:16 Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
06:46 Güney Kore Devlet Başkanı sıkıyönetim ilanı için özür diledi Güney Kore Devlet Başkanı sıkıyönetim ilanı için özür diledi
01:40 Esad devri bitiyor mu İran’da bir gecede büyük değişiklik Esad devri bitiyor mu? İran'da bir gecede büyük değişiklik
01:20 Yıllar önce öğrenciler ’Ey Esad sıra sana geldi’ diyerek halk hareketini başlatmıştı Muhalifler Dera’yı ele geçirdi Yıllar önce öğrenciler 'Ey Esad sıra sana geldi' diyerek halk hareketini başlatmıştı! Muhalifler Dera'yı ele geçirdi
01:13 İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: Hayatını kaybedenlerin 6’sı çocuk İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Hayatını kaybedenlerin 6'sı çocuk
00:46 Atama kararları Resmi Gazete’de: 5 ülkeye yeni büyükelçi Atama kararları Resmi Gazete'de: 5 ülkeye yeni büyükelçi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 21:05:59. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır ve Ürdün, Esed İddialarını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.