Mistikist, TechAnkara'da Birinci Oldu

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Girişimci Buğra Karahan tarafından yapay zeka desteğiyle beyin dalgalarını düzenleyip stresi azaltmak için geliştirilen "Mistikist" adlı mobil uygulama, bu yılki TechAnkara Proje Pazarı'nda birincilik ödülü kazandı.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda teknolojiden sağlığa, eğitimden bilime kadar birçok alanda yeni projeler geliştiren girişimcileri, yatırımcılarla bir araya getiren program kapsamında dereceye girenler ödüllerini, ATO Congresium'da gerçekleştirilen organizasyonda aldı.

Bu yılın birincilik ödülü, beyin dalgalarını düzenleyerek stresi azaltmaya katkı sağlayan "Mistikist" adlı mobil uygulamayı geliştiren girişimci Buğra Karahan'a verildi.

Çevrim içi mağazalardan ücretsiz indirilebilen uygulama kişiye "odaklanmak", "uyumak", "rahatlamak", "olumlama", "nefes", "ders çalışmak" gibi seçeneklerin bulunduğu modüllerle ne yapmak istediğini soruyor. Seçim sonrası beyin dalgalarını düzenlemeye yardımcı olan görsel ve işitsel uyarıcılardan oluşan içerikler kullanıcıya sunuluyor. Kullanıcılar bu sayede kendilerinde stres meydana getiren duygu durumlarından uzaklaşmaya çalışıyor.

"Uygulamayla 50 bin kullanıcıya ulaştık"

Mistikist Projesi'ni uygulamaya alan firmanın Üst Yöneticisi Buğra Karahan, AA muhabirine, uygulamayı Muğla Teknopark'ta geliştirdiklerini söyledi.

Karahan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndaki uyku laboratuvarlarında yapılan klinik çalışmalarda bu uygulamanın kişiler üzerindeki etkisini kanıtladıklarını bildirdi.

Uygulamanın, yapay zeka destekli beyin dalga düzenleyicisi olduğu bilgisini veren Karahan, "Beynimizin bir frekansı var. Burada stresle ilişkili olan beta beyin dalgası bulunuyor. Bunu düzenlediğimiz sürece hem öğrenme kapasitesi artıyor hem bağışıklık sistemi güçleniyor hem de beynin bilişsel fonksiyonları artıyor. Biz de uygulamayla beta beyin dalgasını görsel ve işitsel uyaranlarla düzenliyoruz." dedi.

Uygulamanın Türkiye başta olmak üzere ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'da birçok kullanıcıya ulaştığına işaret eden Karahan, şöyle konuştu:

"Şu anda 152 ülkenin her birinde en az bir tane kullanıcımız var. Uygulama 26 dilde kullanılıyor. Şu an 10 bini aktif, 50 binin üzerinde kullanıcımız bulunuyor. İnsanlar kurumsal hayatta çok fazla toplantı yaptığında bilişsel fonksiyonları düşüyor. Biz bunu inovatif bir yöntemle 2 ve 8 dakikalık seanslardan oluşan görsel ve işitsel uyaranlarla çözümleyebiliyoruz."

Hedeflerinin diğer ülkelerdeki kullanıcılara ulaşmak olduğunu vurgulayan Karahan, yeni yatırımlara açık olduklarını dile getirdi.

"Ülkemize 2,5 milyon avroluk hibe getirmeyi planlıyoruz"

Karahan, kullanıcılardan özellikle uyku ve odaklanma gibi çeşitli sorunlara çözüm bulduklarına dair olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Geliştirdikleri projeyle Avrupa Yenilik Konseyinin bünyesinde yer alan EIC Hızlandırıcı (Accelerator) Programı'na başvurduklarını belirten Karahan, "Bu programla ülkemize 2,5 milyon avroluk hibe getirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de girişimcilere önemli hibe destekleri sağlandığına dikkati çeken Karahan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de KOSGEB, TÜBİTAK veya bakanlıklar tarafından girişimcilere destekler sağlanıyor. Türkiye hibeler bakımından dünyanın hiçbir yerinde bulunmayacak bir cennet. ABD'de hibe diye bir şey yok. İngiltere'de var ama o da yüzde 50 civarında. Bizim kapımız girişimlere açık. Tüm girişimlerle partnerlik yapmaya hazırız."