MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkez\'inde Özgür Özel ve Myk Üyelerine Sunum Yaptı

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(ANKARA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce talep ettiği bilgilendirme toplantısı için CHP Genel Merkez'indeydi. Özel ile birlikte bazı MYK üyelerinin de katıldığı toplantıda MİT Başkanı Kalın, yaklaşık üç saat süren bir sunum yaptı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezinde bu hafta yapacağı belirtilen sunum, bugün gerçekleştirildi. MİT Başkanı Kalın, bugün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne gelerek CHP Lideri Özel başkanlığındaki MYK heyetiyle görüştü. MYK heyetinde tüm MYK üyeleri yer almadı. Kalın'ın sunumu yaklaşık üç saat sürdü.

Genel Merkez binasında gizlilik

Kalın'ın Genel Merkeze geleceği basına duyurulmadı, sabah saat 10.30 civarında başlayan toplantı gizlilik içinde gerçekleşti. Binada dikkat çeken bir güvenlik önlemi alınmadığı gözlendi ama toplantının yapıldığı kata toplantı katılımcıları dışında kimse alınmadı, asansörler bazı katlara çalışmadı. Bununla birlikte toplantı sürecince resmi ve sivil giyimli MİT güvenlik ekibi personelinin bina dışında önlem aldığı görüldü.

Özel, Kalın'a sunum talebini iletmişti

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü üzerine, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 22 Ekim Salı günü toplanan AK Parti MYK toplantısına katılarak AK Partili kurul üyelerine FETÖ ile ilgili sunum yaptığı ortaya çıkmış; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK üyeleri ve milletvekilleri bu durumu eleştirmişti.

CHP Lideri Özel, MİT Başkanı Kalın'a bir yazı göndererek kendisinin CHP'ye de sunum yapmasını beklediklerini iletmişti. Özel, ilettiği mesaja ilişkin şunları kaydetmişti:

"MİT Başkanı'na bir yazı yazmıştım. AK Parti Genel Merkezi'nde bir sunum yapmıştı. 'Ne sundunuz? Onların bilmesi gerekip de bizim bilmediğimiz ne var? Bizim niye bilmemiz gerekmiyor. Eğer AK Parti'nin bu FETÖ meselesinde kendi bilmesi gereken zaafları varsa, onu söyleyin. Yok güvenlikle, istihbaratla ilgili bir bilgi, ülkenin ikinci partisiyle paylaşılıyorsa, birinci partisinden niye esirgiyorsunuz' demiştim. Sayın MİT Başkanı, 29 Ekim törenlerinde bana nezaketle yazıyı aldığını, hızla dönüş yapacağını söylemişti. O geri dönüşü bekliyoruz."

"MİT Başkanı CHP'ye gelerek sunum yapacak ve sorularımızı yanıtlayacak"

Özel, son olarak katıldığı bir programda, MİT Başkanı Kalın'ın bu hafta CHP Genel Merkezi'ne gelerek bir sunum yapacağını belirterek "Sayın İbrahim Kalın ile büyük bir nezaketle 29 Ekim töreninde önce bir merhabalaştık, sonra döndü yanıma geldi, dedi ki 'Yazınızı aldım, haklısınız, uygun bir zamanda gelelim ve bir sunum yapalım, biz bir sunum yapmak isteriz.' Önümüzdeki hafta içinde, yani bu içine gireceğimiz hafta Sayın MİT Başkanı CHP'ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Bir gündem belirlemedik" demişti.

Özel'in "Ankara Büyükşehir Belediyesi için" talimat duyumları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 7 Kasım'da da kayyum tartışmaları gölgesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında MİT'e araştırma talimat verildiği yönünde duyum aldıklarını söylemişti. Özel, "Bugün de Sayın MİT Başkanı'na seslenmek isterim. MİT'in hiyerarşisi içerisinde böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum ama MİT'in içerisine Saray'dan birilerinin 'aman efendim bir şeyleri araştırın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de bu işlere karıştırın' diye bir yaklaşım olduğunu duymuş durumdayım. Bu konu hakkında kısa sürede MİT Başkanı'nın duyarlılık gösterip, beni, partimi ve bilmesi gereken tüm siyasi partiler -ki milletin görevlendirdiği partiler- arasında ayrım yapmak doğru değildir. Bilgilendirmesini bekliyorum" demişti.

(SÜRECEK)