MİT Başkanı Kalın, Libya'da Dibeybe ile Görüştü

12.02.2026 19:31
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya'da Başbakan Dibeybe ile iki ülkenin ortak konularını ele aldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Kalın ve Dibeybe görüşmesinde iki ülkeyi ilgilendiren ortak konular ile yerel ve bölgesel son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, Libya'daki siyasi süreci desteklemek için koordineli uluslararası çabaların güçlendirilmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Tarafların, bölgede istikrarın desteklenmesi amacıyla istişare ve koordinasyonu sürdüreceklerini teyit ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

MİT Başkanı Kalın, Libya'da Dibeybe ile Görüştü
